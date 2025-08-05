花火大会中に台船が炎上した火災で、横浜市の大黒ふ頭にえい航された台船＝5日午後3時49分（共同通信社ヘリから）横浜市で4日に開かれたイベントの花火大会中に台船が炎上した火災で、業者が火災発生直後に花火の制御システムを操作したものの、打ち上げを停止できなかったことが5日、市への取材で分かった。発生から約15時間後の5日午前11時10分に鎮火を確認。横浜海上保安部などが原因を調査する。市によると、花火は音楽に