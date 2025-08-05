自民党の税制調査会は５日、党本部で幹部会合（インナー）を開き、ガソリン税の暫定税率を廃止するには、代替財源の確保が必要だとの認識を共有した。会合後、宮沢洋一税調会長は記者団に対し、「恒久的に減税するなら、来年度以降の財源も（どう確保するのか）結論に達しなければいけない」と強調した。会合では、出席者から「野党にも（財源確保のために）汗をかいてもらうべきだ」といった意見が出たという。野党はガソリ