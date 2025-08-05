「あまがさきピンクルカップ・Ｇ３」（５日、尼崎）２号艇の大橋栄里佳（４３）＝福岡・９２期・Ｂ１＝が２コース差しで勝利して、２００３年５月のデビュー以来初となる優勝をＧ３制覇で決めた。２着には１号艇の米丸乃絵、３着に竹井奈美と福岡勢が上位を占め、３連単は３９４０円と１６番人気での決着となった。デビュー２３年目での初戴冠に大橋が目尻を下げた。「まだ実感はないけどすごくうれしい。地道に頑張ってきて