サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのドイツ代表ＧＫマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがスペインリーグへ提出する自身の怪我についての報告書類へのサインを拒否、クラブは反抗的な姿勢を見せる主将に対して罰則を課すことも含め対応することになるという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。報道によると選手の怪我は回復まで５ヶ月以上かかるとみられ、その詳細