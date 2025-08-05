自民党の松山参議院議員会長はきょう、参院選に敗北した原因などを検証する「総括委員会」の報告書を、今月の最終週に取りまとめるとの見通しを示しました。自民党は、先の参院選での敗北原因を検証する「総括委員会」を立ち上げ、きのうは森山幹事長らが落選議員へのヒアリングをおこないました。きょうは、松山参議院議員会長ら参院側の幹部が当選を果たした参院議員へのヒアリングを実施しました。自民党松山政司 参議院