北海道・新得町で2025年8月2日、ツーリング中のバイクがシカと衝突した事故で、警察は意識もうろうの状態で病院に搬送されたのは、別海町の男性(68)だと発表しました。男性は骨折の疑いなど重傷を負いました。警察によりますと、午後1時30分ごろ、男性は250CCのオフロードバイクで砂利敷きの林道を仲間6人でツーリングしていました。その途中で、最後尾を走っていた男性の姿が見えないことに仲間が気づき、引き