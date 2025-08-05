三重県ではきょう、14人が熱中症の疑いで病院に搬送されました。 【写真を見る】熱中症の疑い 路上で倒れていた尾鷲市の80代女性が死亡 三重県内できょう14人を病院搬送 このうち、尾鷲市では午後2時過ぎ、路上で80代の女性が倒れているのを通りかかった人が発見し、119番通報しました。 女性は意識がない状態で、市内の病院に搬送され、その後死亡が確認されました。