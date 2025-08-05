タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。アメリカのサマープログラムに参加していた長男の帰国を報告しました。 【写真を見る】【 小倉優子 】「やっぱり日本のご飯は最高！」米国から帰国した長男の止まらない日本絶賛トークに母の喜び溢れる小倉さんはインスタグラムで、「アメリカのサマープログラムに参加していた長男が、帰国しました」と報告。長男を空港で出迎えた小倉さんは、息子の様子