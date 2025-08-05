韓国カルト宗教団体が、Netflixドキュメンタリーの続編に対して放送禁止の仮処分を裁判所に申し立てた。【写真】元カルト信者の俳優、実態明かすNetflix Koreaの関係者は8月5日、オリジナルドキュメンタリー『すべては神のために：裏切られた信仰』の続編『私は生き延びた：韓国を揺るがせた悲劇の中で』の公開をめぐって、「現在、確認中」との立場を明らかにした。（画像＝Netflix Korea）『私は生き延びた：韓国を揺るがせた