女優・吉瀬美智子が５日、インスタグラムに動画をアップ。前髪に隠された「裏技」を明かした。最近、「キャップかぶることが多い」と前髪を下ろした姿で登場した吉瀬。「（キャップかぶるには）前髪が長いとジャマになるので…」と切り出し、左側の前髪を見せると、眉毛のかなり上に前髪が。「左側、めちゃめちゃ短く切っていただいて。左側短くして、帽子で押さえられてもじゃまにならない。逆サイド（右側）からいくと、いつ