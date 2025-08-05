２０２７年からセ・リーグが「ＤＨ制」を導入することが正式決定。これを受け５日、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「日本プロ野球がようやく目覚めた」との記事を配信した。同記事は４日のセ・リーグ理事会で「ＤＨ制」移行が決定したことを報じると、「（ＤＨ制は）パシフィック・リーグはすでに５０年間採用している。１９７５年から活用していた制度だ。われわれＫＢＯリーグも発足時（１９８２年）から『投手はボールだけ投げ