東京・板橋区の首都高速中央環状線で5日午後、キャリアカーが炎上し、消火活動が続いています。爆発音と共に、高速道路から炎と黒い煙が上がっています。5日午後4時半ごろ、板橋区の首都高速中央環状線外回り高松インターチェンジ付近で「トラックが燃えている、爆発もある」と通報がありました。警視庁によりますと、数台の車を乗せたキャリアカーが炎上し、現時点でけが人は確認されていないということです。現在、はしご車など1