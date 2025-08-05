本好きも謎解き好きも見逃せない、新感覚の体験イベントがこの夏、ところざわサクラタウン(埼玉県所沢市)で開催される。2025年8月9日(土)〜11月30日(日)の期間、施設全体をめぐって楽しむ周遊型リアル謎解きゲーム『本の精霊とひらかれた物語』が登場する。【写真】謎解きの舞台のひとつとなる角川武蔵野ミュージアム ところざわサクラタウン初の周遊型リアル謎解きゲーム『本の精霊とひらかれた物語』■“読む”から“遊ぶ”へ。