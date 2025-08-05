高価格化の傾向にあるスマートフォン端末ですが、携帯キャリアのキャンペーンによっては、毎月の端末代が2円で済むケースがあります。 しかし、安さと引き換えに、厳しい条件が課されているのではないかと考える人もいるでしょう。実際に、毎月の端末代が2円で済むケースの多くには一定の条件が課されているようです。 今回は、端末代が格安になる仕組みと、利用にあたっての注意点について解説