【モデルプレス＝2025/08/05】タレントの志田音々が4日、自身のInstagramを更新。上海でのファンミーティングの様子を公開した。【写真】志田音々、ショーパンから美脚披露◆志田音々、美しい脚を披露志田は「上海ファンミーティングを開催していただいて、普段は遠くにいる皆様と交流できて幸せでした」とコメントし、上海の夜景を背景にミニスカート姿の美しい脚が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイ