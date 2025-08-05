【モデルプレス＝2025/08/05】コスプレイヤーのえなこが4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】えなこ、豊満バスト際立つビキニ姿◆えなこ、美バスト際立つビキニ姿えなこは「本日発売の『週刊スピリッツ』表紙です」と、「週刊スピリッツ」（小学館）の表紙を飾ったことを報告。写真には、グレーのビキニを着用し、美しいバストと引き締まったウエストを披露した姿が写っている。この投稿