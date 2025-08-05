アートのパフォーマー／平井海凪さん（小1） 香川県土庄町の豊島にアートのパフォーマーとして世界で活躍する家族がいます。1人は小学1年生の男の子です。 元気いっぱいの平井海凪（ひらい・みなぐ）さん、香川県の豊島に住む小学1年生の男の子です。 自作の映像機器と楽器を用いた独自のパフォーマンスで世界的に高い評価を受けるアーティストグループ、usa