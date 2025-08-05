俳優の深田恭子とナ・イヌ、萩原利久が4日、出演中のTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜後10：00）の公式インスタグラムに登場。デコピンし合う仲むつまじい撮影オフショットを公開された。【動画】「デコピンがブーム!?」ナ・イヌ＆深田恭子&萩原利久のじゃんけん勝負「デコピンがブーム!?どうしてもデコピンがしたいソハ」とコメントし、デコピンをするために深田や萩原とじゃんけんをする“やんちゃ”なナ・イヌ