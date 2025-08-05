５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５１銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円３６〜３８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、８６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７０円１３〜１７銭で大方の取引を終えた。