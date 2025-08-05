安全保障フォーラムであいさつする台湾の頼清徳総統＝5日、台北（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は5日、台北で開かれた安全保障フォーラムであいさつし、2026年の防衛予算は「域内総生産（GDP）比3％以上の目標に到達する」と述べた。中国の統一圧力を念頭に「自主防衛能力」を向上させると強調した。台湾の25年の防衛予算はGDP比2.45％。頼氏は、台湾は軍民一体で防衛力を強化していると説明。7月に定例軍事演習と同時に