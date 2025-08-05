日本維新の会の前原共同代表は5日、緊急の役員会を開き、共同代表以下、執行部が辞任する意向を表明しました。前原共同代表「日本維新の会がしっかりするためには、どうしたらいいのかということを考えた時に、私は人心を一新して、もう一度挙党体制を作るということが大事であると」前原共同代表は参議院選挙で、比例の得票数を減らしたことや首都圏では厳しい戦いであったことなどから、辞任の決断に至ったと説明しました。一方