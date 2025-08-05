創業55周年を迎えたミスタードーナツから、懐かしの味を進化させた新作『ニューホームカット』が8月6日（水）より期間限定で登場！CMにはブランドアンバサダーの今田美桜さんが出演し、レトロ可愛い世界観とともにその魅力を伝えています。今回は、そんな話題の『ニューホームカット』全4種類の魅力をたっぷりご紹介。夏のおやつタイムにぴったりな、軽やかでリッチな味わいをぜひチェ