元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に火曜コメンテーターとして生出演。帯状疱疹（ほうしん）を治療し、生放送に出演した。北斗は「ちょっと目も変なんだけど、ばんそうこうも貼ってるんだけど」と前置きした上で、右こめかみ部分を指さし「先週ここにかぶれみたいのができてとか言って。あれがね、ものすごい痛くて。だんだん頭痛はするわでおかしいなと思って。目が