KALDI（カルディコーヒーファーム、以下カルディ）が現在、決算セールを開催中です。期間は2025年8月31日まで。オンライン限定でエコバッグがもらえるキャンペーンなどもあります。今回は、カルディ決算セールの詳細や買っておきたいおすすめ商品をご紹介します。カルディの決算セールとは？年に一度！ 2025年のカルディの決算セールは、8月1〜31日の期間で開催中です。人気の定番アイテムを中心に、お買い得商品が続々登場してい