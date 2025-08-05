北京市人民政府、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共催する2025世界人型ロボットスポーツ大会が8月14日から17日まで北京で開催されます。大会の重要な一環として、2025世界人型ロボットスポーツ大会の集団ダンス競技予選が8月2日に開催されました。予選では、きらびやかな衣装をまとまったロボット「ダンサー」らが順番に登場し、音楽のリズムに正確に合わせてさまざまな振り付けを披露しました。2025