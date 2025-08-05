新潟海上保安部によりますと、4日に釣りに出かけた新潟市秋葉区の男性が行方不明になっています。新潟市中央区で男性の車が発見されており、海に転落した可能性があるとみて周辺海域で捜索を続けています。4日午後11時過ぎ、新潟市秋葉区に住む男性（77）の家族から警察を通じて“8月4日に朝釣りに出かけてから戻ってきていない”という内容の通報がありました。男性が普段、新潟市中央区の入船みなとタワー付近で釣りをして