「MARY QUANT」は、8月13日（水）から、ディズニーを代表するキャラクターのミッキーマウス＆ミニーマウスがデザインされたアイテムを、全国の店舗とオンラインショップで発売する。【写真】ミニーデザインもかわいい！Tシャツやトートバッグなどアイテム一覧■遊び心あふれるコレクション今回数量限定で登場するのは、ミッキーマウス＆ミニーマウスをモチーフにしたTシャツ全8種とトートバッグ全3種から成るコレクション。