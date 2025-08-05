◆ロッテ―ソフトバンク（5日、ZOZOマリン）4連勝中の首位ソフトバンクは敵地でロッテと対戦する。1ゲーム差で2位の日本ハムがデーゲームで西武に勝利しており、負けられない一戦ともなる。打線は山本恵大が5番右翼でスタメン入りした。4日に20歳の誕生日を迎えたばかりの前田悠伍が、今季2度目の先発マウンドに上がり自身2連勝を目指す。【ソフトバンクのロッテ戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3指近藤健