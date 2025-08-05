◆ロッテ―ソフトバンク（5日、ZOZOマリン）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、セ・リーグのDH導入決定について歓迎しつつ、持論を展開した。セ・リーグ理事会は4日に2027年からの導入を決めた。小久保監督は昨オフの12球団監督会議でも導入について提案をしており、「僕は元々したほうが良いと」と賛意を示した。セ・リーグでもプレー経験がある指揮官。「単純に1番打てるバッター（DH）いなくて、打てないバッター（投手