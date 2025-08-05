２０２３年、岸田前総理に爆発物を投げ込んだ罪などに問われた男の控訴審がはじまり、弁護側は改めて殺意を否認しました。一審判決によりますと、兵庫県川西市の無職・木村隆二被告（２６）は２０２３年、選挙の応援で和歌山市を訪れていた岸田前総理らに向かって手製の爆発物を投げ込み、２人にけがをさせるなどしました。一審で木村被告は「選挙制度への不満を主張するためで、殺意はなかった」と主張しましたが、和歌山地