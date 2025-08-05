参院選の結果を受けて、日本維新の会の前原共同代表が引責辞任の意向を表明しました。８月５日、日本維新の会は国会内で緊急の役員会を開き、前原誠司共同代表が参院選の結果の責任を取るなどとして辞意を表明しました。日本維新の会は参院選で、目標とした６議席を上回る７議席を確保したものの、比例代表の得票数は前回の参院選から大きく減らし、党内から執行部への批判が相次いでいました。また、岩谷幹事長ら幹部３人