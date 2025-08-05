フリーアナウンサーの森香澄（30）が5日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「誰の顔色も見ない時間って、大切かもしれないね」と書き出した森。街中でのオフショットを披露した。ナチュラルなヘアスタイルに上目遣いでカメラ目線。口元を少し尖らせて愛くるしい表情を浮かべた。ファンからは「可愛い過ぎます」「可愛い以外の言葉が思いつかない」「拗ねてる姿もめっちゃカワイイ」「計算されたあざとさ