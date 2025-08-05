京都大学が開発した新たな鎮痛薬。アメリカの「ゾンビ・タウン」問題解決にも期待です。（京都大学医学研究科萩原正敏特任教授）「１３年にわたる研究成果で、全く新しいメカニズムで効く鎮痛薬を我々は見つけた」京都大学が発表した新たな鎮痛薬「アドリアーナ」。その効き目は、がんの痛みの緩和などで従来使われてきた麻薬性鎮痛剤「フェンタニル」に匹敵するといいます。しかし、この「フェンタニル」をめぐってはあ