◇第107回全国高校野球選手権1日目1回戦創成館―小松大谷（2025年8月5日甲子園）開幕戦をなぜかプロ野球・阪神ファンの注目を集めた。創成館（長崎）のエースの名前がその理由。「背番号1」の森下翔太（3年）が阪神の若きスラッガーと同姓同名だからだ。虎の森下に実力でも負けない。長崎大会の準決勝では2安打完封。35回2/3を投げて防御率0・76、42三振と注目投手の一人でもある。ネットでは「創成館に森下翔太い