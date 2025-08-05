◇パ・リーグ西武1ー6日本ハム（2025年8月5日エスコンF）西武が万波に2ランスクイズを決められるなど、日本ハムに完敗した。先発・武内が不安定で3回に一挙5失点。さらに4回1死では五十幡の打球が左足を直撃し、緊急降板した。西口監督は試合後、左腕の状態を問われ「まだわかんない。一応確認のために病院に行っている。?痛い?とは言っていた」と顔をしかめた。新庄監督の大胆な采配で2ランスクイズを許したことには