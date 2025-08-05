政府は、コメの価格高騰の原因について、需要に対して生産量が不足していたことが大きな要因と判断し、事実上の生産調整を見直し、増産に踏み切る方針を打ち出しました。石破首相「（コメの）生産量は足りていると判断をしていた。さらに検証が必要な部分は残りますが、こうしたことが価格高騰を招いてしまった」政府は、3回目となるコメの閣僚会議で、コメ価格が高騰した理由について、需要に対して生産量が不足していたことが大