木村隆二被告和歌山市で2023年、岸田文雄前首相の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂など五つの罪に問われ、一審和歌山地裁の裁判員裁判で懲役10年の判決を受けた無職木村隆二被告（26）の控訴審初公判が5日、大阪高裁で開かれた。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は9月25日。弁護側は「一審判決は法令適用の誤りがある」と主張し、一審に続き「身体の加害目的はなかった」などとして、改めて殺意を否認