【ソウル＝依田和彩】韓国の趙顕（チョヒョン）外相は３日付の米紙ワシントン・ポストのインタビューで、中国との関係について「良好な関係を維持したい」と述べた一方、中国の強引な海洋進出を念頭に「中国（の行動）は北東アジアの近隣国にとって問題になっている側面がある」と指摘した。趙氏は、尹（ユン）前政権で悪化した中韓関係の改善を呼びかけつつ、「２国間だけでなく、地域の懸案でも国際法を順守するよう伝えたい