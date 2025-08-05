２日のテレビ東京「二軒目どうする？」には、柔道女子４８キロ級パリ五輪金メダリストの角田夏実（３２）がゲスト出演した。浜松町の割烹「美乃」でＭＣの松岡昌宏、博多大吉らと乾杯。ビールでのどを潤すと、大吉から「びっくりしたんですけど、現役の頃から飲んでたんですか？」と聞かれ「はい、飲んでました。飲むの大好きで。食べるのも飲むのも」と笑顔を見せた。「お酒が大好き禁酒せず金メダル」とテロップが記され