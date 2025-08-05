◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（５日・横須賀）巨人は５日、イースタン・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。左肘じん帯損傷から復帰した巨人の岡本和真内野手が「４番・ＤＨ」でスタメン出場する。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）で守備の際に走者と交錯して負傷。３日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で約３か月ぶりに実戦復帰して２打数１安打、１打点をマークしていた。先発マウンドは高橋礼投手。１軍の先発陣が苦