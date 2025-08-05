夏の甲子園が5日に開幕し、県代表の東海大星翔が開会式に登場しました。特に暑さが厳しいことしの夏。開会式にも変化がありました。暑さ対策の一環として、史上初めて午後4時から開始された開会式。式の途中には水分補給タイムが設けられるなど、厳しい暑さへの対応策がとられました。2年ぶり4回目の出場となった熊本県代表の東海大星翔も元気に行進しました。 東海大星翔の初戦は、大会6日目（8/10）の第2試合の予定で、全国最