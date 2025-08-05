◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１日▽１回戦 創成館―小松大谷（５日・甲子園）夏の甲子園が５日、開幕した。開会式は暑さ対策の一環として、史上初めて１６時開始。それに伴い開幕戦も１７時３０分プレーボールとなった。創成館（長崎）の先発は最速１４９キロ右腕・森下翔太（３年）。小松大谷（石川）は「４番・投手」で江守敦士（３年）が出場する。試合の後半はナイターでの試合が予想されるこの一戦。好投