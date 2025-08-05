ギャンブル好き芸人としても知られるお笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃい（53）が5日、ブログを更新。競馬の払戻金に対する課税問題をめぐり、ロビー活動を行っている現状を報告した。じゃいは20年12月の川崎競馬で6410万6465円の高額配当を手にしたものの、22年6月にYouTubeチャンネルで、払戻金に対する巨額の追徴課税を受け「破産しました」と告白。払戻金で得た所得について、外れ馬券代を経費として差し引いて申告