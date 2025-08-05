ネコの”たまサブロー”【夜更けのドーナツ】疲れ果てたサラリーマンがふらりと立ち寄った甘味処／泣きたい夜の甘味処（1）ある日訪れた、愛するペットとの別れ。飼い主が悲しみから抜け出せずにいる一方で、天国にやってきたペットたちも、それぞれに心残りを抱えている様子。「あの子はどこにいったんだろう」「案外近くにいるんだろうか」そんな飼い主の心を汲むかのように、ふと訪れたペットとの再会のひととき。「幸せだった