北陸地方では、7日にかけて局地的短時間に激しい雨や雷雨となり警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水、道路の冠水、河川や用水路の急な増水、土砂災害などに十分注意・警戒して下さい。予想される1時間降水量は多い所で40mm以上このあと、大陸から新たな前線が延び、6日の朝には前線上の朝鮮半島付近に新たな低気圧が発生する見込みです。これらの前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が