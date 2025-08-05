記録的な暑さが続く日本列島。8月5日には群馬県伊勢崎市で41.8度を観測し、国内の観測史上最高気温を更新した。わずか1週間前の7月30日には、兵庫県丹波市で41.2度を記録したばかりで、異例の早さで記録が塗り替えられたかたちだ。各地で熱中症警戒アラートが相次いで発表されるなか、「この状態で出勤は生存困難なレベル」といった不安の声も広がっている。それでも出勤を求められた場合、従業員は従わなければならないのだろうか