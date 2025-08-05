線路設備の不具合のため、JR指宿枕崎線の指宿駅から山川駅の間で運転を見合わせています。 JR九州によりますと、5日午後4時すぎ、指宿枕崎線の指宿駅から山川駅の間でレールの不具合が見つかり、指宿駅から山川駅の間の上下線で運転を見合わせています。 また、鹿児島中央駅から指宿駅の間と山川駅から枕崎駅の間も遅れが発生しています。 現在点検中ということで、復旧のめどは立っていません。 ・ ・ ・