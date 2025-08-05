フリーアナウンサーの山本里菜（31）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。「夏休みに初めてのバリ島へ」行ったことを報告し、水着姿でプールを楽しむ様子など旅の思い出ショットを大量にシェアした。【写真】「絵になりますね〜」「バカンス楽しそう」山本里菜アナの開放的な水着ショット3日の投稿では「めーーーっちゃよかった 感動しまくりの4日間でした...アヤナリゾートはどこを撮っても映えるし本当に素敵な空間が