ようやく重い腰を上げたということか──。セ・リーグの理事会が8月4日に都内で開かれ、2027年シーズンから指名打者（DH）制の導入が正式に決まった。DH制が球界に初めて導入されたのはMLBのア・リーグで、1972年のことだった。その後、大谷翔平がエンゼルス入りしたことでMLB全体でも一気に話は進み、2022年からはナ・リーグも正式に導入した。日本球界でも、社会人野球ではすでに導入していて、東京六大学リーグや関西学