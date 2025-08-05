福岡県太宰府市の自宅アパートで、出産した赤ちゃんの鼻と口を塞ぎ殺害したとして、8月5日、35歳の女が再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、福岡県太宰府市の無職、西麻紀容疑者（35）です。警察によりますと、西容疑者はことし3月31日午後4時ごろから午後6時ごろの間、自宅アパートのトイレで出産した女の赤ちゃんの鼻と口を塞ぎ、窒息させ殺害した疑いです。警察の調べに対し「黙秘します」と話してい